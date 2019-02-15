عودة حركة الطيران في مطار دبي بعد توقف مؤقت بسب وجود طائرة "درون"

عادة حركة الطيران بشكل طبيعي في مطار دبي بعد توقف مؤقت بسب وجود طائرة "درون" في أجواء المطار. وكانت قناة سكاي نيوز ذكرت اليوم إنه تقرر وقف الرحلات في مطار دبي الدولي بعد تقارير عن نشاط غير مصرح به لطائرات مسيرة