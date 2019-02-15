استمرار المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن ورئيس الصين يلتقي مسؤولين أمريكيين

دخلت جولة جديدة من المحادثات التجارية بين مسؤولي الصين والولايات المتحدة يومها الثاني في بكين اليوم الجمعة، حيث يسعى الطرفان إلى تسوية نزاع تجاري استمر حوالي سبعة أشهر.

ويسعى الجانبان إلى التوصل إلى تسوية لخلافاتهما التجارية خلال المحادثات التي بدأت أمس الخميس وتستمر يومين، وذلك لتجنب تصعيد المواجهة التجارية قبل أن تنتهي في أول مارس المقبل مهلة تسبق فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية للسوق الأمريكية.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إنه من المتوقع أن يلتقي الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، الرئيس الصيني "شي جينبينج" اليوم.

والتقى نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، الممثل التجاري ووزير الخزانة الأمريكيين، في بكين أمس الخميس.

كانت الولايات المتحدة فرضت منذ يوليو الماضي رسوما بنسبة 25% على واردات صينية للسوق الأمريكية بقيمة 50 مليار دولار، ورسوما بنسبة 10% على واردات تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار، وردت الصين بإجراءات مماثلة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم المفروضة بنسبة 10% إلى 25% حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين بحلول الأول من مارس.