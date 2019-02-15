11.6 مليار ريال واردات السعودية من البلاستيك خلال 2018

قال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك، إن قيمة واردات المملكة من البلاستيك بلغت نحو 11.6 مليار ريال خلال 2018، ذلك لحجم بضائع بلغ 1.26 مليار طن.

وأضاف، أن أهم الدول التي يتم استيراد البلاستيك منها هي الصين، وأمريكا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وتايوان وإيطاليا وهولندا والهند وتركيا واليابان وعمان والمملكة المتحدة والبحرين وفرنسا.

وأفاد العيسى، بأن قيمة واردات المملكة من البلاستيك لعام 2017، بلغت نحو 10.4 مليار ريال، وذلك لحجم واردات بلغ 1.3 مليار طن، بينا بلغت خلال عام 2016 نحو 10.8 مليار ريال، لحجم ورادات بلغ 1.4 مليار طن. وكان قد بلغ إجمالي صادرات السعودية من البلاستيك ومصنوعاتها منذ مطلع 2018، حتى السابع من أيار (مايو)، نحو 5.26 مليون طن، بقيمة تجاوزت 24.6 مليار ريال.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك، إلى أن قيمة صادرات المملكة من البلاستيك ومصنوعاتها سجلت ارتفاعا كبيرا وصل إلى 61.7 مليار ريال خلال عام 2017، لكميات بلغت نحو 15.08 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات عام 2016 نحو 53.8 مليار ريال، لكميات وصلت إلى 13.8 مليون طن.