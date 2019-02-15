تحركات مفاجئة للأسهم المحلية في «فترة المزاد».. أعلاها في آخر دقيقة نهاية يناير

شهدت الأسهم السعودية تحركات لافتة في آخر دقيقة التي تأتي من ضمنها فترة المزاد، حيث تتحول السوق في عدة جلسات من المنطقة الخضراء قبل فترة المزاد إلى الحمراء بعد المزاد، ويحدث العكس كذلك. وفي جلسات أخرى تسهم فترة المزاد في معظم حركة السوق، ورغم التحرك اللافت لا تصاحب تلك الحركة أحجام تداول مرتفعة، وذلك لتركز التداولات في الحالات التي سجلت تحركات لافتة في أسهم قيادية مؤثرة لا تتمتع عادة بسيولة عالية مثل المصارف التقليدية. ومنذ بداية العام سجلت السوق أعلى تحرك في آخر دقيقة في نهاية كانون الثاني (يناير) حيث ارتفعت 0.37 في المائة بنحو 31 نقطة لتغلق عند 8623 نقطة بكمية تداول 4.9 مليون سهم. بينما أسوا أداء كان في نهاية كانون الثاني (يناير) بعدما تراجعت السوق بنحو 15 نقطة في آخر دقيقة لتفقد 0.18 في المائة مع تنفيذ 2.3 مليون سهم لتغلق عند 8559 نقطة. وتلك التحركات تؤثر بشكل أساسي في تقييم أداء الصناديق والمحافظ النشطة، حيث يكون التحرك مفاجئا ومحدودا بعدد أسهم مؤثرة، ما لا يسمح للصناديق والمحافظ بأن تعدل مراكزها أو تدرك حركة المؤشر الاسترشادي الذي يتغير في فترة المزاد واللحظات الأخيرة. وتلك التحركات المفاجئة لا تعكس حقيقة تداولات السوق، ما قد يجعل الصناديق والمحافظ تحقق أداء أسوأ من المؤشر الاسترشادي دون أن يكون للإدارة سبب في ذلك الأداء.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على "آلية المزاد" التي تأخذ في الحسبان العرض والطلب في فترة مزاد الإغلاق للوصول إلى السعر العادل كما هو مطبق حاليا في مزاد الافتتاح. من خلال إيجاد سعر التوازن في فترة الدقائق العشر التي تلي لحظة الإغلاق، ويأتي سعر التوازن في السعر التي تكون فيها أفضل كمية عروض تناسب أفضل كمية طلب.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15 ألف ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق. وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب وأفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وآلية مزاد الإغلاق مطبقة على سوق الأسهم الرئيسة والسوق الموازية "نمو" إضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة. ويسمح خلال فترة المزاد بـ: الأوامر المحددة بسعر، أمر سوق، الأوامر غير المعلنة، وأوامر الجلسة. أما الأوامر غير المسموح إدخالها خلال فترة مزاد الإغلاق: أمر التنفيذ الجزئي وإلغاء المتبقي، أمر التنفيذ أو الإلغاء الفوري، والصفقات الخاصة. ويمكن إلغاء أو تعديل الأوامر خلال مزاد الإغلاق.