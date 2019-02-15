بريطانيا مطالبة بمقترحات واقعية للخلاص من «بريكست»

أعلن دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي أمس، أن الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر من لندن أن تقدم إليه مقترحات ملموسة وواقعية، لإبعاد شبح وقوع "الطلاق" بين الطرفين من دون اتفاق.

وقال توسك، "إن دول الاتحاد الـ 27 ما زالت تنتظر مقترحات ملموسة وواقعية من جانب لندن حول كيفية الخروج من المأزق بشأن (بريكست)".

وقبل 44 يوما فقط من الموعد المحدد لوقوع "الطلاق" بين لندن وبروكسل، لا يزال الخروج المنظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي غير مؤكد.

وجاءت تغريدة توسك بعيد ساعات من نفي الحكومة البريطانية، أن تكون بصدد التخطيط سرا لإجبار النواب على الاختيار في آخر لحظة بين اتفاق معدل بشأن "بريكست"، أو تأخير الانسحاب لمدة طويلة.

من جهة ثانية، طالب أكثر من 40 سفيرا بريطانيا سابقا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "رويترز"، ذكرت صحيفة "تايمز" أن "الدبلوماسيين قالوا في بيان، "إنه سيكون من الأفضل تأجيل خروج بريطانيا من أجل توضيح شروط العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد، أو إتاحة الفرصة لإجراء استفتاء آخر".

وإذا لم يوافق البرلمان البريطاني على خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 29 من آذار (مارس)، فسيتعين على ماي أن تختار بين تأجيل الانسحاب أو المغادرة دون اتفاق، وهو ما يهدد بالزج بالبلد صاحب خامس أكبر اقتصاد في العالم في الفوضى.

وطلبت ماي من النواب منحها مزيدا من الوقت لمحاولة إعادة إحياء اتفاق بريكست وهو ما اعتبرته المعارضة لعبة «لإضاعة الوقت».

إلى ذلك، حذرت شركة رينو، التي باعت أكثر من نصف إنتاجها من السيارات في أوروبا العام الماضي، من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» دون اتفاق سيقضي على آمالها في تحقيق نمو خلال العام الجاري.

ولفتت الشركة إلى أنها ستتمكن فقط من تحقيق توقعاتها إذا ما تمكنت المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من التكتل.

ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، فإن توقعات الشركة الفرنسية بشأن استقرار السوق في أوروبا خلال العام الجاري تتوقف على خروج بريطاني منظم من التكتل الأوروبي.