وسط تباطؤ حاد لاقتصاد أنقرة.. الناتج الصناعي التركي يهوي 9.8 % في ديسمبر

قال معهد الإحصاءات التركي أمس إن إنتاج الصناعات التحويلية المعدل في ضوء التقويم هوى 9.8 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، مواصلا الانخفاض للشهر الرابع على التوالي وسط تباطؤ اقتصادي حاد.

ومقارنة بالشهر السابق، تراجع الإنتاج الصناعي 1.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

وبحسب "الفرنسية"، أظهرت بيانات المعهد انخفاض الإنتاج 7.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018.

واستمر انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية خلال كانون الثاني (يناير) مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 44.2 في الشهر الماضي مقارنة بكانون الأول (ديسمبر)، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لما ذكرته لجنة من غرفة إسطنبول للصناعة "وآي.إتش.إس ماركت".

وتتزامن تلك البيانات مع تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا 4.2 في المائة في كانون الثاني (يناير)، حيث بلغ 78.5 نقطة، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز 100 نقطة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة عندما يقل عن هذا المستوى.

وتشير بيانات معهد الإحصاء التركي إلى تعديل قراءة كانون الأول (ديسمبر) 2018، لتصبح 81.9 نقطة بدلا من 75.2 نقطة في التقديرات السابقة.

وتوقع البنك المركزي التركي تراجع التضخم في البلاد إلى 14.6 في المائة بنهاية العام الجاري، مقابل توقعات سابقة بتراجعها إلى 15.2 في المائة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، فإن البنك خفض توقعاته للتضخم في 2020، حيث توقع أن يتراجع بنهاية العام إلى 8.2 في المائة مقابل توقعات سابقة بـ 9.3 في المائة.

وأعلن مراد جتين قايا رئيس البنك المركزي التركي إلى أنه سيتم الإبقاء على السياسات المشددة حتى يكون هناك "انخفاض مقنع" في أسعار المستهلكين.

وكان معدل التضخم في تركيا قد سجل 25.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو أعلى معدل في 15 عاما، قبل أن يتراجع في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 21.6 في المائة، ثم إلى 20.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقال البنك المركزي التركي أمس إن ميزان المعاملات الجارية تحول إلى تسجيل عجز بلغ 1.437 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر)، وكانت هناك توقعات بوصوله لأعلى من ذلك عند 1.5 مليار دولار.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 1.075 مليار دولار، وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في 2018 بأكمله.