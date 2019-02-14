وول ستريت تبدا تدولاتها منخفضة بفعل بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة

بدات الأسهم الأمريكية منخفضة بداية تداولاتها اليوم الخميس وسط توقعات بتباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي في نهاية 2018 بفعل انخفاض غير متوقع في مبيعات التجزئة خلال ديسمبر ، وهو ما ألقى بظلاله على الآمال في حدوث انفراجة في مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 82.62 نقطة، أو ما يعادل 0.32 بالمئة، عند الفتح إلى 25460.65 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.53 نقطة، أو ما يعادل 0.35 بالمئة، إلى 2743.50 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 30.13 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 7390.25 نقطة .