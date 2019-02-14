تشكيل هيئة أوروبية لدعم 17 مليون أوروبي ومكافحة السوق السوداء للعمالة

وافق مفوضون أوروبيون اليوم الخميس على تشكيل هيئة أوروبية للعمالة تهدف لدعم نحو 17 مليون أوروبي يعيشون أو يعملون في أي دول أوروبية أخرى، بالإضافة لمكافحة السوق السوداء للعمالة.

ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي اقترح هذه الفكرة عام 2017، بالقرار ووصفه بأنه " خطوة كبيرة نحو الأمام" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وتهدف الهيئة للمساعدة في جعل العاملين والشركات والهيئات الوطنية على دراية بحقوقهم والتزاماتهم في المواقف الخاصة بعبور الحدود وتسهيل عمليات التفتيش عبر الحدود والتوسط في النزاعات والمساعدة في مواجهة العمل غير المعلن وأمور أخرى.

وقال وزير العمل الروماني ماريوس بوداي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الهيئة سوف تقدم" مساعدة مهمة" للإدارات الوطنية.

وأشار أنه مع ذلك فإن الدول الأعضاء سوف تشارك بالهيئة فقط " على أساس تطوعي".

ومن المقرر أن يتم تشكيل الهيئة وبداية عملها قبل نهاية العام، وذلك بحسب الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

وقالت المفوضية إن نحو 140 شخصا سوف يعملون بالكيان الجديد، وسوف تبلغ ميزانيته السنوية نحو 50 مليون يورو (56.4 مليون دولار). ولم يتم بعد تحديد مقر الهيئة.

ومازال يتعين أن يحظى الاتفاق بموافقة رسمية من جانب البرلمان الاوروبي وعواصم الدول الأعضاء في التكتل، وهى خطوة من المتوقع أن تكون شكلية.