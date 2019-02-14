الصندوق الزراعي : القروض المحصلة 31.7 مليار من 34.7 مليار ريال

أوضح منير السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن حجم القروض المحصلة للصندوق بلغت 31.7 مليار ريال من إجمالي 34.7 مليار ريال وعدد القروض المقدمة تجاوز 457 ألف قرض فيما تجاوزت الإعانات المقدمة للمقترضين 13.5 مليار ريال فيما بلغ إجمالي القروض المعتمدة لدى الصندوق منذ إنشائه 50 مليارا حتى نهاية عام 2018.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس ضمن أنشطة وبرامج لجنة البيئة والغذاء. مبينا أن إجمالي عدد القروض المقدمة للمنطقة الشرقية منذ إنشاء الصندوق تجاوزت 25 ألف قرض بقيمة 4 مليارات ريال وعدد المشاريع المتخصصة الممولة في المنطقة الشرقية بلغت 703 مشروعات بقروض تجاوزت 900 مليون ريال فيما شملت المشاريع الممولة مشاريع الدواجن بأنواعها ومشاريع المسالخ الآلية ومشاريع تربية الأسماك والروبيان ومشاريع مصانع المنتجات الزراعية ومشاريع إنتاج الألبان وتصنيعها ومشاريع تسمين العجول ومشاريع مستودعات التبريد والتجميد ومشاريع تصنيع مشتقات اللحوم ومشاريع المخصبات الحيوية أو الطبيعية ومشاريع إنتاج مسحوق البيض ومشاريع الاستفادة من مخلفات عصر الزيتون أو الحبوب ومشاريع تجفيف بعض المنتجات الورقية ومصانع الأعلاف المركبة ومشاريع أخرى.

وبين أن الصندوق يقدم الخدمات الائتمانية للمشاريع المتخصصة والقروض العادية وخدمات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل والقروض العادية التشغيلية. مفيدا أن سداد الخدمات الائتمانية بعضها طويل الأجل "10 سنوات" وقصيرة الأجل "عامين" وتتمثل منتجات وخدمات التمويل الجديدة في برنامج تمويل مربي الماشية عبر توفير السيولة لدعم صغار مربي الماشية لتذليل العقبات أمام المنتج المحلي ودعم المناطق الريفية التي تمتاز بتربية الماشية وإيجاد قنوات تمويلية متعددة لدعم الفئات المزاولة هذا النشاط.

وأفاد أن برنامج تمويل العيادات البيطرية الأولية الثابتة والمتنقلة والصيدليات يهدف إلى توفير الخدمات اللازمة لقطاع الثروة الحيوانية ودعم قطاع الماشية وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب في مجال المنشآت البيطرية وضمان سلامة وجودة المنتجات الحيوانية ورفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الثروة الحيوانية حيث تبلغ نسبة التمويل 75% إلى 100%. وأبان مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن الصندوق يدعم التسهيلات الائتمانية واعتمادات مستندية عن طريق البنوك التجارية مقابل ضمان من الصندوق لمبلغ التسهيلات والاعتمادات المستندية. مبينا أن الصندوق يدعم 4 برامج منها "برنامج ضمان استيراد الحطب وبرنامج ضمان استيراد المستلزمات الزراعية، وبرنامج ضمان استيراد الأعلاف الخضراء وبرنامج دعم صناعة الأعلاف المتكاملة". مشيرا إلى أن الصندوق متعاقد مع ثلاثة بنوك تجارية لتقديم التسهيلات الائتمانية.

وأكد أن برنامج معالجة قروض المشاريع المتعثرة يتم من خلال طرحها على مستثمرين جدد وإتاحة الفرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي وإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة لدى مقترضي الصندوق والإسهام في زيادة المنتج وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية والإسهام في تنمية المناطق المستفيدة من إقامة هذه المشاريع فيما يستهدف البرنامج أصحاب المشاريع المتعثرة لدى الصندوق والشركات الزراعية والمستثمرين الزراعين.

وكشف السهلي أن الصندوق وضع خطة تفصيلية لإقامة مشاريع مصانع التمور التحويلية في المملكة للاستفادة من القدرات الانتاجية الكبيرة لقطاع التمور وخلق الفرص الاستثمارية وفرص العمل للشباب السعودي. لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى معرفة وفهم حقيقة الوضع الراهن لصناعات التمور التحويلية في المملكة والوقوف على الوضع الراهن والمستقبلي لسوق منتجات صناعات التمور التحويلية وتوضيح وتفصيل الجدوى التسويقية والفنية والمالية لإقامة مصانع التمور التحويلية وإعداد خطة تنفيذية لمراحل إقامة مشاريع مصانع التمور وتقديم تصور مقترح لتنمية صادرات المملكة من منتجات مصانع التمور التحويلية إضافة إلى التمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة من خلال تسخير جميع الخدمات الائتمانية المقدمة من الصندوق بما يحقق تنمية ريفية مستدامة في جميع مناطق المملكة.