محكمة كويتية تغرم عيادة أسنان 52 ألف دولار بسبب ابتسامة هوليود

قضت المحكمة الكلية اليوم بإلزم عيادة متخصصة بتركيب الأسنان بتعويض مواطنة مبلغ 16 ألف دينار (الدولار 302 فلس) بعد أن تسببت لها ابتسامة هوليود بنزيف مزمن في الللثة. كانت مواطنة كويتية تقدمت بدعوى قضائية بعد ما حدثت لها مضاعفات عقب تركيب ابتسامة هوليود في العيادة. وقالت في دعواها إنها بعد عمل أسنانها وتبييض وتركيب قشرة عانت من صداع شديد وألم ونزيف مزمن باللثة عجزت العيادة عن علاجه. وقضت المحكمة بتعويضها مبلغ 16 الف دينار على الاضرار التي لحقت بها مع اتعاب المحاماة.
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