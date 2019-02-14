"السوق المالية" تحيل اشتباه في مخالفة مستثمرين للنظام والسلوكيات إلى "النيابة العامة"

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار بإحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة الـ (49) من نظام السوق المالية والمادة الـ (2) من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن القرار يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وبناء على المادة الـ (17) من نظام السوق المالية. وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مبينة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ (57) من النظام على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.