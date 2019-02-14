"عذيب" : المحكمة الإدارية رفضت الدعوى ضد "هيئة الاتصالات" لإستعادة الترددات

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) أنها قد تبلغت بتاريخ 1440/06/07 الموافق 2019/02/12 من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه استلم الحكم الابتدائي في الدعوى رقم (3215) المنظورة أمام الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقدمة من الشركة بطلب إلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (83/هـ ت) بإستعادة الترددات التي كانت تعتزم الهيئة بتخصيصها للشركة بناء على نتيجة المزاد العلني.

وبناء عليه سوف تقوم الشركة بالتقدم إلى محكمة الاستئناف الإدارية للنظر في القرارات الصادرة عن الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية بالرياض. وعن الأثر المالي للتغير الحاصل قالت الشركة إنها لاتستطيع تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي. كما سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.