الذهب يرتفع بفعل بيانات التضخم الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد بيانات التضخم الأمريكي التي عززت توقعات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا العام بينما يتابع المستثمرون تطورات محادثات التجارة بين واشنطن وبكين.

وفي الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1308.66 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1311.80 دولار.

واستقرت أسعار المستهلكين الأمريكيين دون تغير للشهر الثالث على التوالي في يناير، مما أفضى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم في أكثر من عام ونصف وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي بتثبيت أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف في ديلي اف.اكس "بتوسيع مجال الرؤية، فمن المستبعد أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ظل استمرار تضخم منخفض."

وأضاف أن هناك طبقة سميكة من الدعم الفني للذهب عند حوالي 1294 إلى 1307 دولارت.

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1403.98 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 782 دولارا للأوقية بينما صعدت الفضة 0.7 بالمئة لتسجل 15.68 دولار.