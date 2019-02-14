"برنت" يسجل ذروة 2019 لآمال بشأن التجارة الأمريكية الصينية

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها للعام 2019، مدعومة بآمال قرب إنهاء نزاع الرسوم التجارية الصيني الأمريكي وبعد أن فاقت بيانات التجارة الصينية شاملة واردات الخام التوقعات.

وفي الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، كانت عقود خام القياس العالمي برنت عند 64.35 دولار للبرميل، مرتفعة 74 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة عن الإغلاق السابق. وسجل برنت ذروة 2019 عند 64.43 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1 بالمئة مقارنة مع أحدث تسوية إلى 54.46 دولار للبرميل.

وتعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المحادثات تمضي على نحو "جيد جدا".

وقال ألفونسو إسبارزا كبير محللي السوق في أواندا "هدنة التسعين يوما (في الحرب التجارية) التي اُتفق عليها في ديسمبر ستنتهي في أول مارس، لكن نظرا لتقدم المحادثات فقد يحدث تمديد، ولهذا السبب ثمة تفاؤل متزايد بأن الزعيمين سيلتقيان في وقت لاحق من ذلك الشهر."

تدعمت الأسواق أيضا ببيانات تبعث على التفاؤل للتجارة الصينية شملت النفط الخام.