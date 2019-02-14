الرياض على خطى سلمان .. شغف الريادة ونهضة البنيان

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، التي بلغت 1281 مشروعا بقيمة إجمالية 82.3 مليار ريال، شملت قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة والنقل، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر الحكم في الرياض أمس.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر قصر الحكم، يرافقه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين على معرض "سلمان والرياض" الذي أقيم في بهو قصر الحكم بهذه المناسبة، وضم مجموعة من الصور التي تناولت سيرة ومسيرة خادم الحرمين الشريفين في قيادة منطقة الرياض.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مكانه، بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: "في هذا اليوم المبارك نفخر في إمارة منطقة الرياض بتشريفكم لنا في لفتة أبوية كريمة، وزيارة تاريخية، في مكان ليس بغريب عليكم فأنتم رعاكم الله تعرفونه ويعرفكم كيف لا وأنتم قد نشأتم بين أحضانه وصنعتم أمجاده وأسستم لبنيانه وأرسيتم أركانه في علاقة عشق للمكان والزمان وقصة للوطن ترويها الأجيال فتركتم أثرا لا يمحى ومنهجا لا يحيد عن الحق والهدى".

وأضاف: "سيدي خادم الحرمين إن لزيارتكم الميمونة اليوم أبلغ الأثر وأقوى دافع نحو مزيد من العمل والعطاء لتظل الرياض كما يريدها سلمان بن عبدالعزيز أن تكون. وأكمل: "إن عهدكم الزاهر الذي شهدت فيه البلاد قفزات تنموية هائلة ومشاريع ضخمة ورؤية ترسم خطى المستقبل بسواعد أبنائها المخلصين يجعلنا مطمئنين أن هذه البلاد تسير وفق ما خططتم لها لتبقى شامخة بمكانتها وراسخة بعقيدتها ومتمسكة بثوابتها وعظيمة بقادتها ومتسلحة بشعبها الوفي، وامتدادا لهذه المسيرة المباركة، نقطف في هذا اليوم المبارك، ثمار غرسكم اليانع، ونتشرف برعايتكم الكريمة، لافتتاح جملة من مشاريع الخير والنماء في منطقة الرياض، ضمن مسيرة النهضة التنموية، والتطوير الطموح الذي تشهده مناطق المملكة كافة في هذا العهد الميمون، تحت قيادتكم الحكيمة، وعضدكم المبارك، ولي عهدكم، وتحت مظلة رؤية المملكة الطموحة 2030، التي تتسارع فيها الخطى لتعزيز مكانة المملكة، واستثمار إمكاناتها وقدراتها ومقوماتها، واستشراف مستقبلها الواعد.

وأضاف: “هذه المشاريع التنموية المباركة التي تتفضلون بافتتاحها ووضع حجر الأساس لها، تتنوع بين 1281 مشروعا تتجاوز تكلفتها الإجمالية 82 مليار ريال، تغطي قطاعات التنمية كافة في منطقة الرياض، متطلعين في هذه المنطقة الغالية، وتحت قيادتكم الحكيمة، وحكمكم الرشيد، كسائر مناطق المملكة، إلى مستقبل واعد يزخر بالمنجزات والنجاح في مختلف قطاعاتها، وفي أرجائها كافة، فنيابة عن أهالي الرياض وزملائي مسؤولي المنطقة وباسمي شخصيا أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان مقرونة بخالص الدعاء لله أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يمد في عمركم وأن يحفظكم وولي عهدكم الأمين ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

وتنوعت المشاريع التنموية لتشمل أغلبية القطاعات، كالنقل والصحة والتعليم والإسكان والتنمية الاقتصادية، ومن أبرزها افتتاح 106 مشاريع تعليمية بتكلفة 2.6 مليار ريال ووضع حجر الأساس لـ 60 مشروعا بتكلفة 970 مليون ريال.

وفي مجال التنمية الاقتصادية دشن ووضع حجر الأساس لـ 66 مشروعا بقيمة 10.4 مليار ريال، من أبرزها مشروع المدينة الرقمية في الرياض، وتطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال.

كما افتتح تسعة مشاريع سكنية بتكلفة 1.7 مليار ريال ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بقيمة 4.8 مليار ريال، وفي مجال التعليم وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لستة مشاريع بقيمة 10.8 مليار ريال.

حضر حفل تدشين مشاريع الرياض التنموية، الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز.

وشمل الحضور الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وطلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين. وحضر الحفل الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن مشاري، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير خالد بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن محمد، والأمير سعد بن عبدالله بن سعد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة.

وحضر الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن خالد بن العبدالله الفيصل، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير تركي بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمراء والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. من جهة أخرى، وبمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، فقد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.