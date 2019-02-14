ارتفاع معدل سرعات تحميل الإنترنت إلى 28.7 ميجابت في الثانية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن معدل سرعات التحميل لخدمات النطاق العريض للإنترنت المتنقل في المملكة، بلغ 28.7 ميجابت في الثانية، فيما بلغ معدل سرعات الرفع 13.5 ميجابت في الثانية.

وأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، عن مؤشرات تقرير "مقياس" للربع الرابع من عام 2018، خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة مع الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت، استعرضت فيها أبرز نتائج التقرير الذي يعنى برصد وقياس المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت في المملكة التي تضمنت أداء سرعات الإنترنت وجودة بث الفيديو، إضافة إلى زمن الوصول إلى شبكات تقديم المحتوى التي تمكن المستخدمين من تصفح أشهر مواقع الإنترنت العالمية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو.

ويعكس ذلك الارتفاع الذي شهدته سرعات الإنترنت المتنقل خلال العام، حيث كان معدل سرعات التحميل في الربع الثالث من 2018 يبلغ 27.4 بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 في المائة، ومعدل سرعات الرفع يبلغ 13.4 بنسبة ارتفاع بلغت 0.7 في المائة.

وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب؛ أظهر تقرير "مقياس" أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب يتم من خلال شبكات الإنترنت المتنقل بدقة الوضوح الكاملة Full HD، مع وجود بعض التباين بين الشركات المقدمة للخدمات، وهو الأمر الذي يسلط التقرير الضوء عليه في سبيل تعزيز التنافسية بين الشركات لرفع جودة خدمات الإنترنت بما يحقق رضا المستفيدين ويعود عليهم بالمنفعة. ودعت الهيئة المهتمين من مستخدمي الإنترنت في جميع مناطق المملكة للمشاركة والتفاعل في عمل القياسات،

ما سيعود بالفائدة على الجميع في سبيل تحديد أوجه التحسين الممكنة والرقي بجودة خدمات الإنترنت المقدمة لهم.

يذكر، أن الهيئة قد دشنت مبادرة "مقياس" لرصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة في عام 2017، مستفيدة في إجراء عملية الرصد من آلاف المساهمات التي يشارك بها المهتمون من مستخدمي الإنترنت في جميع مناطق المملكة، مبينة أن هذه المساهمات التي تتم من خلال إجراء قياسٍ لسرعات الإنترنت عبر تطبيق "مقياس" للأجهزة الذكية، تمثل الدور الذي يمكن للمستخدم أن يؤديه في قياس المستوى العام لجودة الإنترنت في المملكة، وبالتالي دفع الشركات المقدمة للخدمات نحو تحسينها وتطويرها.