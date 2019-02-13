سوق الأسهم الأوروبية ترتفع مع استقرار توقعات نمو أرباح الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بدعم من موجة تفاؤل بشأن محادثات التجارة عززت الأسواق العالمية، وبيانات تظهر استقرار توقعات نمو أرباح الشركات في أوروبا بعد تعديلات نزولية حادة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.6 بالمئة مواصلا الصعود لثالث جلسة على التوالي، في حين أغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.4 بالمئة.

وواصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت الصعود مع تنامي الآمال بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق تجاري بما يتفادى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين.

وأظهرت بورصة مدريد أداء أقل مع إغلاق مؤشرها مستقرا بعد أن رفض البرلمان الإسباني مشروع ميزانية 2019، وهو ما يدفع البلاد للاقتراب من انتخابات عامة مبكرة وسط مشهد سياسي يزداد تشرذما.

وتسببت حالة عدم اليقين السياسي في مدريد في هبوط بورصة لشبونة، الأصغر حجما والأكثر تقلبا، 1.2 بالمئة.

وجاءت بورصة لندن بين أكبر الرابحين مع إغلاق المؤشر فايننشال تايمز مرتفعا 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في 4 أشهر مع إظهار بيانات أن التضخم في بريطانيا هبط في يناير إلى أدنى مستوى في عامين.