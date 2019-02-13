البطالة العالمية عند مستويات ما قبل الأزمة المالية .. المستقبل ضبابي

"الاقتصادية" من الرياض



أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في معدل البطالة في العالم خلال 2018 إلى 5 في المائة وهو مستوى ما قبل الأزمة المالية في 2008، لكنها حذرت من آفاق مستقبلية "ضبابية" بسبب تزايد مخاطر الاقتصاد الكلي.

وبحسب "الفرنسية"، قدر تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عدد العاطلين عن العمل في العالم في 2018 بـ172 مليون شخص، أي ما نسبته 5 في المائة (مقارنة بـ5.1 في المائة في 2017)، ما يعني أن معدل البطالة قد عاد إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية في 2008.

وتوقعت المنظمة استقرار معدل البطالة عند 4.9 في المائة في 2019 و2020 إذا لم يشهد الاقتصاد العالمي "ركودا كبيرا"، لكن المنظمة حذرت من أن "توقعات معدل البطالة غير مؤكدة بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية".

وأشارت إلى وجود "مؤشرات لتراجع القدرات الاقتصادية العالمية مثل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو".

وتوقعت ديبورا جرينفيلد نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية "توقف" المنحى الانحداري لمعدل البطالة.

ورغم عدم تسجيل ركود، ستؤدي الزيادة السكانية في العالم إلى ارتفاع محتم في عدد العاطلين عن العمل إلى 173.6 مليون في 2019 و174.3 مليون في 2020 بسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعاب هذه الزيادة.

وفي الدول العربية حيث تبلغ نسبة العمال المهاجرين 41 في المائة من الأيدي العاملة توقع التقرير نسبة بطالة عند 7.3 في المائة حتى عام 2020. ويعاني الشباب العرب من بطالة تفوق بأربعة أضعاف معدلها عند الأكبر سنا، كما أن نسبة البطالة لدى الإناث أعلى بثلاثة أضعاف منها عند الذكور.

وفي منطقة آسيا المحيط الهادئ حيث نسبة البطالة هي الأدنى، تتوقع المنظمة بقاء المعدل عند 3.6 في المائة حتى 2020، فيما توقعت أن تسجل البطالة في أمريكا الشمالية أدنى مستوى لها هذا العام بـ 4.1 في المائة.