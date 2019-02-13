الاسهم الأمريكية ترتفع عند بداية تداولها بدعم من تفاؤل بشأن التجارة

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند بداية تداولها اليوم الأربعاء مدعومة بآمال بأن محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تسفر عن اتفاق، بينما لم يكن لبيانات معتدلة بشأن التضخم تأثير يذكر على توقعات أسعار الفائدة.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 55.10 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 25480.86 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.57 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 2750.30 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 22.84 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 7437.46 نقطة.

