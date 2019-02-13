سويسرا تضع حدا أقصى لتأشيرات عمل البريطانيين عند 3500 تأشيرة

قررت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء وضع حد أقصى لتأشيرات عمل البريطانيين في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق.

وبموجب هذا القرار، فإن إجمالي الحد الأقصى لتأشيرات العمل التي سيتم منحها للبريطانيين سيبلغ بحلول نهاية العام 3500 تأشيرة.

وفي حال تنفيذ اتفاق الخروج المبرم بين الاتحاد الأوروبي ولندن قبل التاسع والعشرين من الشهر المقبل، سيظل العمل بتعليمات حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا حتى نهاية المرحلة الانتقالية في .2020

ولا يسري هذا الأمر على قطاع السياحة.

كانت لندن وبرن وقعتا أول أمس الاثنين اتفاقية للتجارة، ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية الثنائية حيز التنفيذ في الثلاثين من مارس المقبل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الخروج، وبخلاف ذلك، فإنها ستسري بعد نهاية الفترة الانتقالية التي تبلغ عامين، والتي سيسري خلالها العمل وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي