"فورد" لـ ماي: سننقل أنشطتنا خارج بريطانيا بسبب بريكست

قال مصدر مطلع إن فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء مؤتمر بالهاتف يوم الثلاثاء بأنها ربما تنقل بعض أنشطتها الإنتاجية إلى خارج بريطانيا بسبب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن فورد أبلغت ماي بأنها قد تضطر لاستخدام مواقع بديلة خارج بريطانيا.

كانت صحيفة التايمز أوردت في وقت سابق أن فورد أخطرت ماي بأنها تُسرع وتيرة الاستعدادات لنقل أنشطة إنتاج إلى خارج البلاد.

وفي الشهر الماضي قالت فورد التي تدير مصنعين للمحركات في بريطانيا، إنها تواجه فاتورة تصل إلى مليار دولار إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويعمل لدى فورد في بريطانيا نحو 13 ألف موظف.

وحذرت شركات صناعة سيارات ومصنعون آخرون من تداعيات انفصال بريطانيا بدون اتفاق، بما في ذلك ارتفاع الرسوم واضطراب سلاسل الإمدادات وتهديدات تحدق بالوظائف.

ومن المقرر أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.

وقالت فورد في بيان إنها حثت الحكومة والبرلمان مرارا على تجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأضافت شركة صناعة السيارات "مثل هذا الوضع سيكون كارثيا لقطاع السيارات في المملكة المتحدة وعمليات التصنيع التابعة لفورد في البلاد.

"سنتخذ أي إجراء ضروري للحفاظ على تنافسية أنشطتنا الأوروبية".

