"البحر الأحمر" و "كاوست" تبتكران نهجها رائدا لحماية النظام البيئي

ابتكرت شركة البحر الأحمر للتطوير وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية نهجا جديدا يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها والعمل على تطويرها من خلال تعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة على دورة حياة الأنواع المهددة بالانقراض والمستوطنة في الوجهة وذلك على مساحة تبلغ نحو 1300 كم2 من البحيرات البكر لتؤسس مرحلة رائدة ومبتكرة تضمن حماية الثروات الطبيعية للمملكة وتطوير وجهة سياحية فاخرة.