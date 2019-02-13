"نيسان" توقع اتفاقا لإقامة مصنع لتجميع السيارات في الجزائر

قالت نيسان موتور، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك مع شريك جزائري من القطاع الخاص لإنشاء مصنع لتجميع السيارات سيتكلف 160 مليون دولار.

وقال بيمان كارجر النائب الأول الرئيس ورئيس مجلس إدارة العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند لدى نيسان خلال مراسم التوقيع بالجزائر إن من المنتظر أن يبدأ المصنع، الذي يقع بالقرب من مدينة وهران في غرب الجزائر، الإنتاج في النصف الأول من 2020، بطاقة 63 ألفا و500 سيارة سنويا.

وقال سفيان حسناوي مالك مجموعة حسناوي إن شركته تريد المساهمة في تنويع موارد اقتصاد الجزائر وخلق 1800 وظيفة.