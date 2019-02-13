المحكمة توافق على إجراء إعادة التنظيم المالي لـ "وفا للتأمين"

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 17-05-1440 هـ الموافق 23-01-2019م بخصوص قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، فإن الشركة بناءً على تأكيد المستشار القانوني لملف إعادة التنظيم المالي المحامي/ إبراهيم بن عبدالرحمن الهويشل، تعلن بأنه عقدت يوم الأربعاء 08-06-1440هـ الموافق 13-02-2019م الجلسة القضائية الخاصة بالنظر في الاعتراض المقدم على قرار المحكمة السابق برفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة القضائية المختصة العدول عن قرارها السابق والموافقة على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وعينت أميناً من قبلها وحددت مهلة مقدارها مائة وخمسون يوماً لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي، وبذلك تكون الشركة مستثناة من المدد الواردة في نظام الشركات.