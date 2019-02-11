162 ألف ربة أسرة و771 ألفا من الإناث يستفدن من «حساب المواطن»

قال لـ "الاقتصادية" سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن عدد الإناث المستقلات في البرنامج بلغ نحو 771 ألفا، فيما بلغ عدد الذكور المستقلين نحو 692 ألفا، ليصبح إجمالي المستقلين في البرنامج نحو 1.4 مليون مستفيد مستقل.

وأكد، أن عدد أرباب الأسر من النساء في البرنامج بلغ نحو 162 ألف ربة أسرة، من إجمالي 2.2 مليون مستفيد من أرباب الأسر في الدفعة الـ 15.

وأودع برنامـــــــــج "حســــــاب المواطــــــــن" أمس، 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الـ 15 لشهر شباط (فبراير) من العام الجاري، و18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين، إذ اجتاز 84 في المائة من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد.

فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

وأوضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن 44 في المائة من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينا أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد.

وشدد على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات وذلك خلال 15 يوما لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة المقبلة، مبينا أنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حساباتهم في بوابة حساب المواطن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن البرنامج جاء لخدمة المواطنين والحرص على عدم تأثرهم بالإصلاحات الاقتصادية، مع وجود استثناء لدعم فئات محددة ومنها "حاملو بطاقة التنقل، والأجنبية المتزوجة من سعودي، وأرملة ومطلقة السعودي مع أبنائها السعوديين، والأجنبي المتزوج من سعودية".

وأشار إلى أنه يمكن لكل شخص مسؤول قادر على الاعتناء بالتابع وتلزمه نفقته ويبلغ سنه 18 عاما أو أكبر بأن يتقدم على برنامج حساب المواطن كعائل، بينما يُعرف التابع بأنه كل شخص مندرج تحت رعاية العائل ويقيم معه في مسكن واحد ويشمل ذلك الزوجة والأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات، أو أي شخص يندرج تحت إعالته بموجب وثيقة شرعية تثبت الإعالة.