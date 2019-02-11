الأجانب يقتنصون الفرص في الأسهم السعودية .. 5.4 مليار ريال صافي مشترياتهم في 6 أسابيع

سجل المستثمرون الأجانب خلال آخر ستة أسابيع، مشتريات صافية بقيمة 5.37 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن المشتريات الصافية خلال الأسابيع الستة الأخيرة، جاءت بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ10.4 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو خمسة مليارات ريال.

وسجل الأجانب مشتريات صافية بقيمة 921 مليون ريال الأسبوع الماضي (المنتهي 7 فبراير الجاري).

وجاء صافي الشراء الأسبوع الماضي بعد مشتريات أجنبية بـ 1.84 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ915 مليون ريال.

تأتي مشتريات المستثمرين الأجانب استباقا لبدء ترقية السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، بدءا من آذار (مارس) المقبل.

وتجاوزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية الـ100 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في السابع من شهر فبراير الجاري، حيث بلغت 100.8 مليار ريال، تشكل 4.94 في المائة من قيمة السوق البالغة 2.04 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 14.2 مليار ريال في آخر ستة أسابيع، حيث كانت 86.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 16.4 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 10.7 في المائة، إضافة لزيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وقررت "فوتسي راسل" في آذار (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من آذار (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.

وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.

وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.

وفي تموز (يوليو) 2018، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام الجاري 2019.

وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.



*وحدة التقارير الاقتصادية