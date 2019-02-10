عبر هواتف "أيفون" .. تطبيقات شهيرة تسجل استخدامات العملاء دون إذن

كشف تقرير تقني حديث قيام تطبيقات بعض الشركات الكبرى مثل "أير كندا" و"هوليستر" و"إكسبيديا" و"هوتيلز دوت كوم" المستخدمة مع هواتف "أيفون" بتسجيل استخدامات الهاتف دون الحصول على إذن من المستخدمين، وفقا لـ"الألمانية".

وبحسب تقرير أعده موقع "تك كرانش" المعني بالتكنولوجيا فإن هذه التطبيقات تتضمن برنامج "تسجيل الجلسة" الذي تطوره شركة "جلاس بوكس" ويتيح لمطوري التطبيقات تسجيل ما يحدث على شاشة الهاتف ومعرفة طبيعة استخدام المستخدم للتطبيق، وبالتالي يمكن رصد كل تحركات المستخدم من خلال التقاط صور للشاشة.

وحذر التقرير من أن هذا البرنامج المدمج في التطبيقات، يستطيع رصد بيانات حساسة من خلال لقطات صور الشاشة، ولكنه أشار إلى أن التطبيق الخاص بشركة "أير كندا" لا يقوم بهذا التسجيل بصورة صحيحة دائما.

وبحسب التقرير فإن بعض الشركات ترسل هذه الصور والبيانات إلى "جلاس بوكس" والأخرى ترسلها إلى أجهزة كمبيوتر الخادم الخاصة بها، وأي من هذه الشركات لا تشير إلى تسجيل بيانات الهاتف في إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقاتها.

من ناحيتها ذكرت شركة "أبركومبي" للسياحة أن برنامج "جلاس بوكس" يتيح لها "تحديد وعلاج أي مشكلات قد تواجه العملاء حول استخدام تطبيقات الشركة الرقمية".

أما شركة "سنجابور أيرلاينز" السنغافورية للطيران فقالت إنها تستخدم هذه التقنية والبيانات التي تحصل عليها بفضلها في تحديد المشكلات التقنية التي يواجهها العملاء الذين يستخدمون تطبيقها وحلها.

يذكر أن خبراء في أمن المعلومات اكتشفوا عام 2017 استخدام برنامج مماثل في تطبيق خدمة النقل الذكي "أوبر".

وحصلت شركة "أوبر" على تصريح من "أبل" لاستخدام هذه التقنية لضمان عمل التطبيق بطريقة سلسة مع ساعة أبل الذكية "أبل ووتش".