"عذيب" تعلن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الـ 3 لوجود مباحثات

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/12/31 (9 أشهر) في الوقت المحدد وذلك لعدم نشر القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018 والتي أوضحت الشركة في إعلانها الإلحاقي الذي نشر على موقع تداول بتاريخ 31 ديسمبر 2018 تعذر نشر القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018 نظرا لوجود مباحثات مع بعض الأطراف ذات العلاقة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 2018/03/31 في موعد آقصاه 31 مارس 2019.

وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها بعد الإنتهاء من نشر القوائم المالية السنوية وتلك المتطلبات خلال المدة الموضحة بمشيئة الله تعالى، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.