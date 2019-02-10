العلماء يكتشفون آثار حضارة ميتة في الصحراء الغربية

اكتشف عدد من العلماء في جامعة شرق إنجلترا آثار حضارة ميتة منذ فترة طويلة على أراضي الصحراء الغربية، وفقا لـ"وكالة الأنباء الروسية".

وعثر الباحث نيك بروكس وعالم الآثار جوان كلارك على مئات الهياكل الحجرية، التي قد يكون عمرها عدة آلاف من السنين، حيث تم اكتشاف الهياكل بفضل صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، وكذلك خلال الحفريات الأثرية.

ووجد الباحثون الهياكل على شكل دائرة، والبعض الآخر على شكل هلال، فيما مثلت بعض التصاميم خطوطا مستقيمة من الحجارة، وكذلك مستطيلة، وفي بعض الأماكن، وجدوا الحجارة متكدسة.

وكانت أجزاء من أكوام الحجارة تغطي المدافن البشرية التي يعود تاريخها إلى نحو 1500 قبل الميلاد، إذ يعتقد العلماء أن الهياكل القديمة كانت مخصصة لعادات قديمة ولم ينجحوا في إثبات أصل الحضارة حتى الآن.

وكان قد اكتشف العلماء أدوات حجرية قديمة في الجزائر، وقد أدى اكتشافها إلى مناقشات في المجتمع العلمي، حيث يمكن أن يعني ذلك أن النظرية الحالية للأصل البشري ستخضع لتغييرات كبيرة.

وذكر الباحثون أن الاكتشاف يعني أن "مهد الحضارة الإنسانية" قد لا يكون شرق إفريقيا على الإطلاق، كما كان يعتقد سابقا، حيث إن الأدوات التي عثر عليها في الجزائر أنشأت منذ أكثر من 2.4 مليون سنة.

وأشاروا إلى أن هناك احتمالا أن أسلاف الناس كانوا موجودين لأول مرة في شمال إفريقيا، وانتقلوا إلى أوروبا الشرقية حيث استقروا في جميع أنحاء القارة.