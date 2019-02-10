روسيا: بناء محطة على سطح القمر في 2031

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وأكاديمية العلوم، أن من المقرر هبوط رواد فضاء روس على سطح القمر عام 2031.
وينص برنامج وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وأكاديمية العلوم لعام 2031 على أن "هدف البعثة، هبوط الطاقم الأول على القمر"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أمس.
وأشار البرنامج إلى أن من المخطط نقل مركبة ثقيلة بحلول عام 2032، وسيستخدمها رواد الفضاء للتنقل على سطح القمر، وتنفيذ مهمات متعددة، بما في ذلك تفقد سطح القمر، ومن المقرر بدء بناء محطة عام 2034 ومواصلة العمل عام 2035.
وأوضحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وأكاديمية العلوم، أن من الضروري البدء في تدريب المختصين بقانون الفضاء للدفاع عن مصالح روسيا حال وقوع نزاعات إقليمية أثناء استكشاف القمر.
يأتي ذلك في ظل سباق الفضاء الروسي - الأمريكي الذي انضمت إليه الصين حيث أرسلت المسبار "تشانج آه 4" الذي هبط على الجانب المظلم من القمر في مطلع الشهر الماضي.
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