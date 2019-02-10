جائزة من "أبل" لمراهق اكتشف ثغرة في "فيس تايم"



تسلم مراهق أمريكي اكتشف ثغرة في خاصية "فيس تايم" للاتصال بالفيديو في أجهزة الهواتف التابعة لـ"أبل"، جائزة من الشركة، بحسب الـ"بي بي سي".

ولم تكشف الشركة عن حجم الجائزة المالية لكن يعتقد أنها مساهمة في تكاليف دراسة المراهق جرانت تومسون البالغ من العمر 14 عاما.

واكتشف تومسون ثغرة أمنية في "فيس تايم" تمكنه من التجسس على المكالمات الجماعية التي تجري باستخدام هذه الخاصية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه باحث إلكتروني إخبار "أبل" عن ثغرة أمنية في أجهزتها بسبب رفضها تقديم مكافأة مالية له.

واكتشفت الثغرة الشهر الماضي حيث لاحظ بعض مستخدمي أجهزة "أبل" أنه بعد اتصالهم بآخرين باستخدام "فيس تايم" يمكنهم الاستماع لمكالماتهم حتى لو رفضوا في البداية تلقي اتصالهم، ما يعني أنه بمجرد محاولة الاتصال بشخص آخر يمكن التنصت على جميع مكالماته.

وتلقت "أبل" هذه الملاحظات بحذر شديد وقامت بحظر المكالمات الجماعية على "فيس تايم" لفترة خلال إجراء التحقيقات.

وكانت هذه التحذيرات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى أن شخصا بعينه اكتشفها لكن لاحقا كشفت "أبل" أن جرانت ووالدته حذراها من الثغرة في وقت سابق.

واكتشف جرانت الثغرة عندما كان يستخدم "فيس تايم" في إجراء مكالمات جماعية مع أصدقائه لمناقشة أساليب جديدة في لعبة فورتنايت الإلكترونية.

وحينها بعث جرانت ووالدته عدة رسائل لشركة أبل لتحذيرها من الثغرة، ولم ترد الشركة لكنها اعترفت الآن بفضل جرانت في العثور على الثغرة.

وكان لينوس هينز الباحث الإلكتروني الألماني قد فضل عدم الكشف عن وجود ثغرة أمنية في برنامج التشغيل "أبل ماك أو إس" تسمح بالاستيلاء على كلمة السر في حسابات المستخدمين.

ورفض لينوس الكشف عن التفاصيل بعدما رفضت "أبل" إعطاءه مكافأة مالية مقابل الحصول على المعلومات.