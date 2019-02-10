اليمن يستهدف تصدير 75 ألف برميل يوميا من النفط في 2019

قال وزير النفط اليمني لرويترز اليوم إن اليمن يأمل في زيادة إنتاجه من الخام إلى 110 آلاف برميل يوميا في 2019 على أن تلامس الصادرات حوالي 75 ألف برميل يوميا.

وكان ينتج نحو 50 ألف برميل يوميا في 2018 مقارنة مع حوالي 127 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2014. وصدر اليمن بعض كميات النفط العام الماضي.