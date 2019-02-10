إطلاق برنامج تقدم لدعم إنشاء الشركات القائمة على التكنولوجيا

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس، برنامج تقدم "TAQADAM" لمسرعات الأعمال في نسخته الثالثة لهذا العام.

ويعمل البرنامج على تزويد طلاب الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين الجدد بالأدوات والدعم اللازم لإطلاق شركة قائمة على التكنولوجيا بنجاح، من خلال التدريب على بناء نماذج العمل والتسويق وجمع الأموال والتدريب على تصميم المنتجات.

وأكدت "كاوست"، على أن البرنامج الذي تستمر أعماله على مدى ستة أشهر يخدم الشركات الناشئة، حيث تتلقى الفرق المقبولة ما يصل إلى 75 ألف ريال، في شكل منح للتمويل والوصول إلى مساحات العمل المشترك، مشيرة إلى أنه تم إطلاق البرنامج في نسخته الأولى عام 2016، وقد تخرج منه بنجاح 39 شركة ناشئة ومنح أكثر من 4.5 مليون ريال في تمويل ابتدائي على أساس المنح.

وكشفت الجامعة، أن البرنامج في نسخته الحالية تقدم له 518 طلبا، وتم قبول 42 شركة ناشئة، فيما بلغ إجمالي رجال وسيدات الأعمال 133 شخصا، 35 في المائة منهم إناث، بمشاركة عدد من الجامعات منها، كلية الأمير محمد بن سلمان، وجامعة أم القرى، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الطائف، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأمير مقرن، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة جازان، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز.

وشمل البرنامج، مجالات التقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والطاقة، والموضة، والتقنيات المالية، والألعاب، والرعاية الصحية، والمواد، والنفط والغاز، والمياه.

وأوضحت، أن البرنامج يرسخ الوعي بالعلامة التجارية، وزيادة الاهتمام ببرنامج مسرع بدء تشغيل برنامج تكريم، ويهدف لتعزيز دور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، في بناء عقلية ثقافية للابتكار تسهم في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في المملكة، وتشجيع المشاركة على قنوات التواصل الاجتماعي، مركزا على طلاب الجامعات السعودية، ورجال وسيدات الأعمال ومجتمع جامعة الملك عبدالله الداخلي، وذلك إسهاما من "كاوست" في الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية عقلية الابتكار لدى الشباب.

يذكر، أن البرنامج تم تنفيذه من قبل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" وبنك ساب، وذلك في تركيز على بناء ثقافة الابتكار للشباب، حيث تم خلال البرنامج تدريب نحو 342 من رواد الأعمال، وإبرام التعاون عبر الجامعات السعودية لنقل البحوث من المختبر إلى السوق.