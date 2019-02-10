تظاهرات ضخمة في إيطاليا تطالب بتحفيز النمو الاقتصادي

خرج مئات الآلاف إلى شوارع روما أمس في أكبر تظاهرة تشهدها إيطاليا منذ أربع سنوات، تقودها النقابات التي تطالب الحكومة الشعبوية بوضع سياسات تعزز النمو الاقتصادي.

وبحسب "الفرنسية"، فقد ساعدت النقابات المحتجين الذين جاؤوا من كل مكان في الوصول إلى العاصمة عبر استخدام 12 قطارا خاصا، و1300 حافلة وعبّارات ورحلات طيران منخفضة الأسعار.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارة "مستقبل للعمل"، مطالبين ببرنامج استثمار يتم تمويله من القطاعين العام والخاص، وإصلاحات أوسع من تلك التي تعرضها الحكومة حاليا.

وتتألف الحكومة الإيطالية من حزب "الرابطة" اليميني المتطرف وحركة خمس نجوم الشعبوية.

ووصفت النقابات الإيطالية خطط الاستثمار التي أعلنتها الحكومة بأنها مبالغة في الحذر، مضيفة أن خطتها لإصلاح النظام التقاعدي ليست كافية، كما انتقدت خطة دفع راتب شهري لأفقر الإيطاليين، معتبرة أن ذلك يقوض مكافحة الفقر والبطالة.

وصرح ماوريتسيو لانديني رئيس نقابلة "سي جي آيال" التي تضم 5.5 ملايين عضو أن الاستثمار انخفض بنسبة 30 في المائة خلال العقد الماضي.

ودعت أناماريا فورلان رئيسة نقابة "سي آي إس إل"، ثاني أكبر النقابات الإيطالية، الحكومة إلى تغيير توجهها، مشيرة: "لقد أوشكنا أن ندخل في حالة ركود".

وسجل الاقتصاد الإيطالي انكماشا في الربع الأخير من 2018 بسبب تباطؤ الصادرات، ما أدخل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حالة ركود وزاد من مشاكل الموازنة الحكومية.

وتعد تظاهرة الأمس، التي لم تقع أي حوادث عنف تذكر خلالها، التظاهرة الأضخم منذ التظاهرات الكبيرة قبل أربع سنوات ضد خطط رئيس الوزراء آنذاك ماتيو رينزي للإصلاح.

وألغت الشرطة تظاهرة لـ "السترات الصفراء" الإيطالية كان من المقرر أن تجري أمس بسبب مخاوف من اندلاع عنف.

من ناحية أخرى، أكد وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا على ضرورة استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، كأولوية لإيطاليا، وحث على تحقيق دفعة في الاستثمارات على المدى الطويل، من بين ذلك مشروع مثير للجدل لأحد خطوط السكك الحديدية في جبال الألب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تريا قوله في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" إنه بينما تتنازع فرنسا وإيطاليا بشأن ما يزعم من تدخلات من قبل زعماء شعبويين في روما (في الشؤون الداخلية الفرنسية)، فإنه لايرى أن هناك "أي دافع اقتصادي" لهذا الخلاف، على الرغم من أنه أشار إلى مشاعر"قومية فرنسية".

ووسط مؤشرات على احتمال استمرار ركود اقتصادي بدأ أواخر العام الماضي، أصر تريا في المقابلة على الحاجة إلى "إعادة الثقة في إيطاليا: ثقة المواطنين والمستثمرين الإيطاليين والأجانب".

وتواجه الحكومة الائتلافية الشعبوية مجموعة من البيانات الاقتصادية السلبية، من بين ذلك توقعات بخفض النمو هذا العام من جانب المفوضية الأوروبية بواقع نقطة مئوية كاملة.

وأضاف تريا أن إيطاليا يتعين أن "تعيد تدشين جميع الاستثمارات العامة وتعيد فتح جميع مواقع البناء في أقرب وقت ممكن". وشدد على أن خطا للسكك الحديدية للقطارات السريعة يربط بين إيطاليا وفرنسا - يتنازع بشأنه حزب رابطة الشمال وحزب "حركة خمس نجوم" شريكا الائتلاف الشعبويان- هو مشروع مفيد.