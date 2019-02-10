«البواني» تفوز بجائزة قطاع الأعمال لهذا العام من مجلة «أريبيان بيزنس»

فازت شركة البواني المحدودة، الشركة الرائدة في قطاع الإنشاءات، والتشييد، والبناء بجائزة هذا العام من مجلة «أريبيان بزنس» تقديرا لأدائها المتميز، وإنجازاتها، ونجاحاتها، وخدماتها لقطاع الأعمال ككل، وللمجتمع في المملكة بوجه عام.

وقد كلف، المهندس فخر الشواف الرئيس التنفيذي لشركة البواني المحدودة عبدالعزيز الفريدي رئيس قطاع العمليات في الشركة لتسلم الجائزة خلال حفل الاستقبال الذي أقيم أخيرا في الرياض بحضور عدد كبير من قادة قطاعات الأعمال في المملكة ومنطقتي الخليج والشرق الأوسط.

وأعرب، المهندس فخر الشواف الرئيس التنفيذي لشركة البواني المحدودة عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة المرموقة التي تمثل تقديرا دوليا لإنجازات "البواني"، وتعكس مساهمتها الفاعلة في تطوير قطاع الأعمال، وتدعم الخطط الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية المملكة 2030"، معربا عن شكره وتقديره لكل موظفي الشركة الذين أسهموا في تعزيز أداء الشركة لتصبح مؤسسة مميزة مؤهلة للفوز بالجوائز القيمة. وأكد، أن "البواني" تشعر ببالغ الامتنان لهذه الجائزة الرفيعة المستوى التي جاءت تكريما لجهودها ومشاريعها المبتكرة التي تحققت بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي غرست فينا الاهتمام بالالتزام بالحقوق والقوانين والمعايير الخاصة بالعمل، والمساهمة في توفير البيئة الجاذبة لأصحاب العمل والعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يحافظ على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة، باعتبارها من الوجهات المفضلة للعمل في المنطقة والعالم. وأضاف، المهندس فخر الشواف الرئيس التنفيذي لشركة البواني المحدودة أن حصول الشركة على هذه الجائزة المعتبرة والمرموقة، إنما يأتي تأكيدا على النجاح المستمر الذي أحرزته الشركة طيلة الفترة الماضية، وبفضل وجودها ضمن قائمة أفضل وأكبر الشركات العاملة في قطاعات البناء، والإنشاءات، والتنفيذ في المملكة ودول الخليج. الجدير بالذكر أن شركة البواني المحدودة سبق لها أن حصلت على عديد من الجوائز العالمية مثل جائزة الإبداع الإنشائي للعام 2017 التي تنظمها مجلة رواد الأعمال في الشرق الأوسط، وتعد "البواني" من أسرع شركات المقاولات نموا في المملكة والخليج والشرق الأوسط، وتحظى الشركة التي تتمتع بسجل حافل بعديد من المشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية المهمة بثقة عملائها، بعد أن برهنت خلال مسيرتها على اعتمادها في التنفيذ على الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.