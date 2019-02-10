اعتمدت جمعية القلب الأمريكية AHA مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية كمركز تدريبي عالمي لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي CPR للكبار والصغار بعد اجتياز جميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بذلك. وأيضا التأكد من الالتزام الكامل بالمعايير المحددة من قبل الجمعية، إضافة إلى تقييم الأداء والنظم المطبقة والمستوى الأكاديمي للمدربين، وأيضا البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنفذها إدارة الشؤون الأكاديمية داخل مستشفيات المجموعة.
ويأتي هذا بعد أن قامت المديرة الإقليمية لجمعية القلب الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زهرة الهلالي بتسليم شهادة الاعتماد للدكتور عوض العُمري رئيس الشؤون الأكاديمية بالمجموعة وإبرام اتفاقية تعاون بين الجانبين.
وبهذا الاعتماد تتمكن المجموعة من تمثيل الجمعية ومنح الاعتراف لمراكز التدريب الأخرى داخل المملكة، لتقديم أفضل البرامج والدورات التدريبية في مجال الإنعاش القلبي الرئوي.
ذكر ذلك الدكتور عوض العمري عقب توقيع الاتفاقية وتسلمه لشهادة الاعتماد الذي قال إن هذه الشهادة والاتفاقية تعزز دور المجموعة وأهميتها في تدريب الممارسين الصحيين وفقا للنظم الحديثة الخاصة بالتدريب في ضوء ما تمتلكه مستشفيات المجموعة من إمكانات وتجهيزات عالية وكوادر طبية وفنية مؤهلة تأهيلا علميا عاليا، وتوافر البيئة التدريبية والتأهيلية المتوافقة مع المعايير والمتطلبات الدولية. مضيفا أن المجموعة تسعى إلى الارتقاء بالبرامج التدريبية بما يتحقق مع "رؤية المملكة 2030" ومبادرات وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية وانطِلاقا من مسؤولياتها المجتمعية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة للممارسين الصحيين. واختتم د. العمري حديثه قائلا إن هذا الاعتراف يعد داعما قويا لبرامج التعليم الطبي المستمر التي تسهم بمشيئة الله في رفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية من أجل تقديم خدمات صحية مميزة.
الجدير بالذكر أن هذه الجمعية الدولية تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية والحث على تطبيق المعايير الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية وتقديم أفضل الطرق للتعامل الأمثل والسليم مع الحالات الحرجة والطارئة.
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- مجموعة د. سليمان الحبيب تحصل على شهادة جمعية القلب الأمريكية لاعتماد مراكز تدريب الإنعاش
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