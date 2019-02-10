«منشآت»: تطبيق استشارات لدعم وتطوير المشاريع

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة تطبيق استشارات الأول من نوعه لدعم وتطوير المشاريع من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وذلك ضمن جولته في افتتاح ملتقى بيبان المدينة الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المقام في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.
وسيتيح التطبيق لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الالتقاء بمختصين في جميع مجالات الأعمال المختلفة بكل سهولة ومرونة، وحجز الجلسة الاستشارية عبر التطبيق الذي يقدم سبع ساعات من الاستشارات مجانا مدعومة من "منشآت".
ويمكن طلب الخدمات الاستشارية إلكترونيا، حيث يتيح التطبيق الخيار للمسجلين اختيار الخدمات الاستشارية المتخصصة وفق حاجتهم، وأهدافهم والتحديات التي تعانيها منشآتهم، ومن ثم حجز موعد مع المستشار المختص لتقديم الاستشارة عن طريق الاتصال المرئي أو المسموع أو كليهما، كما بإمكان طالب الاستشارة تقييم المستشار بعد انتهاء جلسة الاستشارة، حيث يمكن للجميع الاطلاع على معدل تقييم المستشارين.
ويهدف إطلاق هذا التطبيق إلى تعزيز النمو المستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى جميع مناطق المملكة ومساعدة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المواضيع المتعلقة بأعمالهم وفق التخصص ونطاق العمل إضافة إلى تعزيز التنافسية في قطاع الأعمال الاستشارية، ورفع جودة الخدمات الاستشارية المقدمة.
يذكر أن "منشآت" تقدم الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف التخصصات التي تشمل التخطيط الاستراتيجي، المبيعات والتسويق، المالية والمحاسبة، القانونية، تقنية المعلومات، التجارة الإلكترونية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالأعمال التجارية والصناعية.
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