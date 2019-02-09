وزير المالية الإيطالي يؤكد على ضرورة استعادة ثقة المستثمرين في بلاده

أكد وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا على ضرورة استعادة ثقة المستثمرين، كأولوية لإيطاليا، وحث على تحقيق دفعة في الاستثمارات على المدى الطويل، من بين ذلك مشروع مثير للجدل لأحد خطوط السكك الحديدية في جبال الألب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن تريا قوله في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" إنه بينما تتنازع فرنسا وإيطاليا بشأن ما يزعم من تدخلات من قبل زعماء شعبويين في روما (في الشؤون الداخلية الفرنسية)، فإنه لايرى أن هناك "أي دافع اقتصادي" لهذا الخلاف، على الرغم من أنه أشار إلى مشاعر"قومية فرنسية".

ووسط مؤشرات على احتمال استمرار ركود اقتصادي بدأ أواخر العام الماضي ، أصر تريا في المقابلة على الحاجة إلى "إعادة الثقة في إيطاليا: ثقة المواطنين والمستثمرين والإيطاليين والأجانب".

وتواجه الحكومة الائتلافية الشعبوية مجموعة من البيانات الاقتصادية السلبية، من بين ذلك توقعات بخفض النمو هذا العام من جانب المفوضية الأوروبية بواقع نقطة مئوية كاملة.

وأضاف تريا أن إيطاليا يتعين أن "تعيد تدشين جميع الاستثمارات العامة وتعيد فتح جميع مواقع البناء في أقرب وقت ممكن".

وشدد على أن خطا للسكك الحديدية للقطارات السريعة يربط بين إيطاليا وفرنسا- يتنازع بشأنه حزب رابطة الشمال وحزب "حركة خمس نجوم" شريكا الائتلاف الشعبويان- هو مشروع مفيد.