"بريكست" يتسبب في خروج الشركات من بريطانيا والتوجه إلى هولندا

يدفع انسحاب بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي الشركات العاملة في المملكة إلى الخروج من البلاد.

وتجري نحو 250 شركة محادثات مع هيئة الاستثمار الأجنبي بهولندا بشأن احتمال نقل أنشطتها إلى البلاد ،وذلك وفقا لبيان نشر اليوم السبت.

وسوف تنضم الشركات التي تعتزم نقل انشطتها إلى 42 شركة أقدمت على هذه الخطوة العام الماضي، إضافة إلى 18 شركة في2017.

وقالت جيروين نيجلاند، رئيسة هيئة الاستثمار بهولندا، في حوار هاتفي مع وكالة أنباء بلومبرج: "لن أتفاجأ بأن أكبر موجة خروج للشركات جراء بريكست لم تحدث بعد ولكن سوف تحدث " وأضافت "الأمر عادة ما يستغرق نحو ستة أشهر إلى عامين من أول محادثة نجريها مع شركة قبل اتخاذ قرارها وشبكتنا أكبر الآن من في السنوات السابقة".

وظهرت هولندا كأحد الفائزين في جذب شركات تسعى للخروج من بريطانيا نتيجة لانسحابها من الاتحاد الاوروبي ، حيث تنافس دولا مثل ألمانيا وفرنسا وأيرلندا.