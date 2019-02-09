فولكس فاجن تسحب سيارات لامبورجيني معيبة في الصين

أعلنت شركة "فولكس فاجن" بالصين عن سحب 48 سيارة "لامبورجيني" بسبب خزانات الوقود المعيبة، وفقا لما ذكرته الهيئة الصينية المعنية بتنظيم السوق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت أن عملية الاسترداد تشمل 32 سيارة "أفينتادور إس كوبيه" مصنعة في الفترة ما بين 10 يونيو 2017 و 5 إبريل 2018، و16 سيارة "أفينتادور إس رودستر" صُنعت في الفترة ما بين 16 يناير 2018 و 16 أبريل 2018، حسبما ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في بيان.

وقد تشكل المركبات مخاطر على السلامة بسبب خزانات الوقود المعيبة، وفقا للبيان.

ووعد فرع شركة "فولكس فاجن" في الصين باستبدال خزانات الوقود المعيبة مجاناً لضمان السلامة.