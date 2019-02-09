أبل تمنح جائزة لشاب اكتشف ثغرة في فيس تايم

تسلم مراهق أمريكي اكتشف ثغرة في خاصية فيس تايم للاتصال بالفيديو في أجهزة الهواتف التابعة لأبل جائزة من الشركة.ولم تكشف الشركة عن حجم الجائزة المالية لكن يعتقد انها مساهمة في تكاليف دراسة المراهق غرانت تومسون البالغ من العمر 14 عاما بحسب سكاي نيوز.و اكتشف تومسون ثغرة أمنية في فيس تايم تمكنه من التجسس على المكالمات الجماعية التي تجري باستخدام هذه الخاصية.ويأتي ذلك في الوقت الذي رفض باحث إليكتروني إخبار أبل عن ثغرة أمنية في أجهزتها بسبب رفضها تقديم مكافأة مالية له.واكتشفت الثغرة الشهر الماضي حيث لاحظ بعض مستخدمي أجهزة أبل أنه بعد اتصالهم بآخرين باستخدام فيس تايم يمكنهم الاستماع لمكالماتهم حتى لو رفضوا في البداية تلقي اتصالهم، ما يعني انه بمجرد محاولة الاتصال بشخص آخر يمكن التنصت على جميع مكالماته.
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