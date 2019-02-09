المصرفيون سعداء بترك يناير القاحل خلف ظهورهم

بالنسبة لعدة أجزاء من الأسواق المالية كان كانون الثاني (يناير) جافا.

المخاوف بشأن "بريكست"، وإغلاق الحكومة الأمريكية، وبعض التقلبات المثيرة للقلق في الأسواق العالمية، تكالبت جميعا على نحو أدى إلى القضاء على الاندفاع المعهود مطلع كل عام في الصفقات الجديدة في الأسهم والسندات. في المملكة المتحدة اجتذب الشهر أصغر عدد من صفقات السندات منذ عام 1995.

المصرفيون الذين لديهم مهمة إطلاق أعمال جديدة يصرون، أو يأملون، أن هذا أمر قصير الأمد. مع ذلك، من المرجح أن يترك الإيقاع البطيء علامة على الإيرادات في الربع الأول من 2019.

بعد تنفيذ 18 عملية إدراج جديدة في البورصات في كانون الثاني (يناير) 2018، جرت في الولايات المتحدة عملية إدراج واحدة فقط في الشهر نفسه هذا العام. أوروبا أيضا شهدت عملية إدراج واحدة أيضا، بينما لم تكن هناك أية عملية إدراج في المملكة المتحدة، وفقا لبيانات صادرة عن شركة ريفينيتيف Refinitiv.

إلى حد كبير، كان التباطؤ نتيجة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي انتهى في أواخر الشهر بعد 35 يوما. ففي الوقت الذي منح فيه الموظفون الحكوميون إجازات كان من المستحيل أن تتمكن الشركات من الحصول على مراجعة وثائق الإدراج الخاصة بها والموافقة عليها. الثغرات كانت متوافرة، لكن قلة من الشركات كانت على استعداد للتصرف بنوع من الإهمال والمخاطرة بمخالفة القواعد ومواجهة إجراءات قانونية بعد عملية الإدراج.

قال أدريان لويس، رئيس قسم الأسواق الرأسمالية للأسهم الأوروبية في "إتش إس بي سي" في لندن، "الجميع لديهم مجموعة جيدة من الصفقات. لكن هذا من المرجح أن يكون أكبر تباطؤ شهدناه على الإطلاق في هذا الوقت من العام". تم إعداد المشهد لتباطؤ في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، عندما ارتعبت البورصات في أنحاء العالم جميعا من وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، والاضطرابات في تقييم أسهم التكنولوجيا، وزيادة التوترات بشأن التجارة الدولية. في أوروبا، شهد فصل الخريف مجموعة من عمليات الاكتتاب العام الأولي رفيعة المستوى لكن ذات الأداء الضعيف، بما في ذلك عمليتا إدراج من "آستون مارتن" و"فاندينج سيركل"، الأمر الذي أجبر الشركات والمصرفيين على التوقف خوفا من طلب المستثمرين الضعيف. وكثير من الشركات أوقفت خططها للإدراج.

بالنظر إلى الارتفاع السلس في الأسهم العالمية منذ الأزمة المالية عام 2008، أثبت اضطراب الأسواق في تشرين الأول (أكتوبر)، على غير المعتاد، أنه أكثر من مؤقت. قال مصرفيون إن الشركات التي تحتاج إلى الاستفادة من أموال المستثمرين استجابت بطريقة مختلفة؛ بعضها هرع إلى السوق لاستباق عام جديد من المحتمل أن يكون صعبا، بينما قرر آخرون الانتظار.

موجات البيع العنيفة خلال الأيام الأخيرة التي عادة ما تكون خاملة في الفترة من كانون الأول (ديسمبر) والأيام الأولى من كانون الثاني (يناير) منحت الذين رفضوا مزيدا من التوقف وقتا للتفكير وأدت إلى تأخير العملية الطويلة الخاصة بإعداد الوثائق للمستثمرين الجدد المحتملين.

تدفق النقود في أنحاء النظام لمستثمري الأسهم لم يساعد أيضا. بالإجمال، عانت صناديق الأسهم من تدفقات خارجة غير مسبوقة بلغت 100 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر)، وذلك وفقا لشركة EPFR، ما منح شركات إدارة الصناديق أموالا جديدة أقل للعمل بها.

على الصعيد العالمي، المبالغ التي جمعت في عمليات الاكتتاب العام الأولي في كانون الثاني (يناير) انخفضت أكثر من 80 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتهبط إلى 2.6 مليار دولار. وانخفض عدد الصفقات نحو 60 في المائة، إلى 45 صفقة، حسبما تظهر بيانات شركة ريفينيتيف.

بعيدا عن عمليات الإدراج الأولي تلك، تدفق الصفقات من الشركات التي تضع أسهما إضافية في البورصات كان أكثر قوة، لكنه مع ذلك انخفض بشكل حاد عن العام السابق وهبط إلى أدنى مستوياته منذ عقد من الزمن.

التراجع واضح بشكل خاص في سندات المملكة المتحدة. إجمالا، شهدت بريطانيا 18 صفقة سندات جديدة فقط في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بـ 39 صفقة في العام الماضي. المبلغ الذي تم تجميعه انخفض 67 في المائة إلى 7.6 مليار دولار – انخفاض يفوق كثيرا معدل الأرقام في أوروبا والولايات المتحدة والعالم.

أرمين بيتر، الرئيس العالمي للقروض الجماعية في UBS في لندن، قال إن الشهر "لم يكن سيئا بقدر ما كان متوقعا"، بالنظر إلى التوقعات الرهيبة التي بدأت في كانون الثاني (يناير) والانتعاش في الأيام الأخيرة من الشهر. مع ذلك، أوضح أن الشركات البريطانية كانت في الأغلب منشغلة للغاية بالاستعدادات الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي صرفها عن النظر في جمع الأموال من أجل التوسع. وأشارت بيانات صدرت يوم الجمعة إلى أن الشركات البريطانية كانت عاكفة على تخزين البضائع بأسرع معدل منذ 27 عاما.

وأضاف، "حين نرى مزيدا من الوضوح بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونرى السوق تواصل الاندفاع، عندها يفترَض أن نرى مزيدا من الشركات وهي تتقدم".

لم يحرَم المصرفيون تماما من الصفقات الجديدة التي تبقيهم مشغولين. أول عملية بيع كبيرة للسندات في إيطاليا، التي حطمت الرقم القياسي للسنة، اجتذبت على نحو مذهل طلبا قويا. وسجلت اليونان أول عودة لها إلى الأسواق بعد عملية الإنقاذ. وصفقات الشركات سارت بسلاسة بشكل عام.

قال جان مارك ميرسييه، الرئيس العالمي المشارك للأسواق الرأسمالية للسندات لدى "إتش إس بي سي"، "نحن لسنا في سبيل العودة إلى النشاط التام، لكن احتجنا إلى وقت للتعافي من ربع رابع صعب".