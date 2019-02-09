الملك يوافق على مبادرة الفاتورة المجمعة لتحفيز القطاع الخاص

وافق خادم الحرمين الشريفين‬ الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مبادرة ‫الفاتورة المجمعة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص ودعما للمنشآت، بحسب ما أعلن وزيران سعوديان.

وقال المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، "أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعما للمنشآت وتذليلا لما قد يعترضها من معوقات ويسهل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات".

فيما ذكر الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، في تغريدة أيضا، "أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، التي جاءت تحفيزا وتمكينا للقطاع الخاص وتقديرا لأدواره التنموية".

وكانت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق، إطلاق 68 مبادرة، تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.

وهذه المبادرات تدعم القطاع الخاص وتشجعه على النمو، وضخ مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في مناطق المملكة كافة، وتسهم في دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية؛ تحقيقا للخطط الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030". وجاءت هذه المبادرات نتيجة ورش عمل مع قطاعات الأعمال ولقاءات مع اللجان المختصة والمهتمين والمختصين، والجهات الحكومية المعنية، والمشاركات المجتمعية.