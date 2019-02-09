بعد تراجع عامين .. ارتفاع السحوبات النقدية محليا إلى 748.3 مليار ريال خلال 2018

ارتفعت قيمة السحوبات النقدية في السعودية خلال العام الماضي 2018 إلى نحو 748.3 مليار ريال، مقارنة بـ 728.5 مليار ريال خلال عام 2017، مسجلة نموا نسبته 2.7 في المائة، بما يعادل 19.8 مليار ريال، بعد تراجع دام عامين متتاليين.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع السحوبات النقدية يعود إلى ارتفاع عرض النقود بنسبة 2.8 في المائة من 1.79 تريليون ريال إلى 1.84 تريليون ريال، فضلا عن تراجع الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 2 في المائة بما يعادل 8.8 مليار ريال إلى 439 مليار ريال.

وتتوزع السحوبات النقدية إلى فرعين، أولا سحوبات نقدية عبر بطاقات الصراف "مدى"، وثانيا عبر المصارف.

وتصدرت السحوبات النقدية عبر بطاقات الصراف "مدى" من حيث القيمة، لتبلغ نحو 452.9 مليار ريال، مقارنة بـ 440.7 مليار ريال في 2017 مسجلة نموا نسبته 2.8 في المائة بما يعادل 12.2 مليار ريال.

وشكلت السحوبات النقدية عبر بطاقات الصراف نحو 60.5 في المائة من قيمة السحوبات النقدية في 2018.

أما السحوبات النقدية التي تمت عبر المصارف فقد بلغت قيمتها نحو 295.4 مليار ريال في 2018، مقارنة بـ 287.8 مليار ريال في 2017، مسجلة نموا نسبته 2.6 في المائة، بما يعادل 7.6 مليار ريال.

وشكلت السحوبات النقدية عبر المصارف نحو 39.5 في المائة من قيمة السحوبات النقدية في 2018.

وتمت السحوبات النقدية في 2018 من 2.13 مليار عملية، مقارنة بـ 2.01 مليار عملية في 2017 بنمو نسبته 5.6 في المائة، منها 948.8 مليون عملية لبطاقات مدى و1.18 مليار عملية عبر المصارف.

ورغم محاولات التقليل من قيمة النقد المتداول خارج المصارف عن طريق نشر نقاط البيع وتطبيقات الدفع الإلكتروني، إلا أن ارتفاع السحوبات النقدية أدى إلى ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف إلى أعلى مستوياته في 26 عاما في عام 2018، إذ بلغ نحو 180.15 مليار ريال بنمو نسبته 4.7 في المائة بما يعادل 8.08 مليار ريال.

وارتفعت مبيعات نقاط البيع بواسطة بطاقة صراف أو فيزا أو غيره بنسبة 15.9 في المائة في 2018، إذ بلغت نحو 232.3 مليار ريال، مقارنة بـ 200.5 مليار ريال في 2017.

وفي سياق ذي صلة، بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في المملكة 18685 جهازا، بنهاية 2018، مقارنة بـ 18333 جهازا في 2017، بنمو نسبته 1.9 في المائة، بزيادة قدرها 352 جهاز صراف.

أما بطاقات الصراف المصدرة فقد زادت في 2018 بنحو 156914 بطاقة في 2018، ليصل عددها إلى 28.56 مليون بطاقة، مقارنة بـ 28.4 مليون بطاقة بنهاية 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية