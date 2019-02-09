14 مليار ريال مكاسب ترفع القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 2.04 تريليون ريال

أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على ارتفاع بنحو 52 نقطة، بنسبة 0.62 لتغلق عند 8612 نقطة، في حين بلغت المكاسب السوقية 14 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 2.04 تريليون ريال.

بينما حقق مؤشر "إم تي 30" أداء أفضل بارتفاعه 15 نقطة، بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 1273 نقطة.

ويشير هذا التحسن إلى تحقيق الشركات الكبرى أداء أفضل من بقية الشركات، حيث كان التحسن مدفوعا من أسهم المصارف.

ويعد أداء الأسبوع الأقل مكاسب من بين الأسابيع الرابحة حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتراجع وتيرة النمو مع فقد كثير من المكاسب المحققة أثناء الأسبوع وتراجع قيم التداول، لا يعطيان إشارات جيدة على صحة الاتجاه الصاعد للسوق.

وتشير تلك المعطيات الفنية إلى ضعف الاتجاه التصاعدي للسوق، حيث إنه عند النظر إلى العوامل الأساسية فيوجد ارتفاع مكررات الربحية مقابل عدم ظهور معظم النتائج، وذلك يعطي دلالة على أن السوق بدأت تتحفظ في الشراء في ظل عدم وجود معطيات جديدة تحفز شهية المخاطرة، واستمرار ذلك قد يعيد الضغوط البيعية للسوق لجني الأرباح.

ومع الحفاظ على مستويات الدعم 8502 نقطة التي كانت أعلى مستوى في العام الماضي، فإن السوق ستبقى في نطاق آمن من حدوث جني أرباح حاد للسوق.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8559 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة في الأسبوع عند 8677 نقطة رابحا 1.38 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8506 نقاط فاقدا 0.62 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8612 نقطة رابحا 52 نقطة بنسبة 0.62 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 20 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال لتصل إلى 14.2 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة انخفضت 29 في المائة بنحو 245 مليون سهم متداول، وأما الصفقات فتراجعت 17 في المائة بنحو 113 ألف صفقة لتصل إلى 522 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات تصدرها "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.1 في المائة.

وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 4.5 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بنحو 4.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 8 في المائة.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "المتحدة للتأمين" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 12.88 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 54.80 ريال، وحل ثالثا "المملكة" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 8.60 ريال.

وتصدر المتراجعة "ميفك" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 7.49 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 18.04 ريال، وحل ثالثا "البحري" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 30.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 808 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية