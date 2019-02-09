15 مليار ريال قيمة 30 نزاعا هندسيا في المملكة خلال العام الماضي

استقبل مركز التحكيم الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين 30 نزاعا هندسيا بقيمة بلغت نحو أربعة مليارات دولار (15 مليار ريال)، خلال العام الماضي 2018.

وقال لـ"لاقتصادية" المهندس عبدالكريم السعدون؛ مستشار التحكيم الهندسي في الهيئة، إن قيمة أعلى قضية بلغت 280 مليون دولار، بينما أقل قضية بنحو 15 مليون دولار، موضحا أن جزءا من هذه القضايا ما زال منظورا من قبل القضاء وبعضها تم إنهاؤها.

وأوضح أن القضايا التي تصل إلى المركز تكون محالة من ديوان المظالم والمحكمة العامة، مشيرا إلى أن هذا النوع من القضايا بين إدارية وتجارية.

وقال السعدون، إن المركز يهدف إلى تأهيل كفاءات هندسية مميزة في مجال التحكيم وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية.

ويستهدف المركز تأهيل كوادر هندسية مميزة في مجال التحكيم، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، وتنمية وتطوير التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى، فضلا عن وضع السياسات كاعتماد أي تعديل أو إجراءات التحكيم، واعتماد اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم أعماله، ومراجعة موازنته السنوية والتقارير المقدمة لأهم ما تم إنجازه.

وبإمكان الدوائر القضائية والوزارات والمؤسسات الحكومية، والشركات العامة والخاصة، والأفراد إضافة إلى المهندسين والعاملين في المجال الهندسي، الاستفادة من المركز، إذ يكون الحكم الصادر وفقا للإجراءات المعتمدة ملزما للأطراف ونهائيا والأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة".

ومن الأمور التي يقدمها المركز، تأهيل المحكمين الخبراء، تقديم الاستشارات الفنية، عقد الدورات التدريبية في التحكيم الهندسي، التحكيم في المنازعات الهندسية والطرق البديلة في تسوية الخلافات، وتقارير الخبرة بموجب لوائح يصدرها مجلس أمناء المركز.