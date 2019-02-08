بيكر هيوز: ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة في أمريكا لثاني أسبوع في 3 أسابيع

زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع بعد أن قفزت أسعار الخام بأكثر من 18 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا زاد بمقدار سبعة حفارات في الأسبوع المنتهي في الثامن من فبراير شباط ليصل العدد الإجمالي إلى 854.
وما زال عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، مرتفعا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 791 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الانفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.
لكن بعض شركات الحفر النفطي قالت إنها تخطط لإزالة حفارات في 2019 فيما يرجع جزئيا إلى توقعات بأن أسعار الخام ستكون أقل من العام الماضي.
ووفقا لبيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1049. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
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