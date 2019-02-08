ألمانيا: لا نريد الدخول في مواجهة مع أمريكا عبر معركة رسوم

قال وزير المالية الألماني أولاف شولز اليوم الجمعة إن بلاده لا تريد أن تتورط في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وخلال مناسبة في بلومبرج، علق شولز قائلا "أعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية ليست فكرة جيدة"، وذلك ردا على تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية على واردات السيارات القادمة من أوروبا خلال الأسابيع المقبلة.

أضاف "آمل أنه يمكن تجنب أمور مثل هذه" وعبر عن أمله أيضا في ألا تتطور الأمور إلى مواجهة.

وأردف قائلا "أفضل ما يمكننا أن نفعله للنمو والثروة هو التجارة الحرة التي تستند إلى قواعد. آمل أن يتحسن الموقف بحيث نتمكن مجددا من أن يكون لدينا المزيد من اتفاقات التجارة الدولية".