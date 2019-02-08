تطبيقات تسجل شاشة آيفون سرّا.. وأبل تتخذ إجراء فوريا

سارعت شركة "أبل" إلى التحرك بعدما نبهت تقارير تقنية إلى أن بعض التطبيقات تتجسس على مستخدمي الهواتف، من خلال تسجيل ما يجري عرضه على شاشة الجهاز.

وبحسب ما نقل موقع "تك كرانش"، فإن أبل تواصلت مع أصحاب التطبيقات الهاتفية التي تجري عمليات التسجيل السرية، وطلبت منهم حذف هذه الخاصية أو أن تخبر المستخدمين بالأمر حتى يكونوا على دراية بما يحصل بحسب سكاي نيوز .

وإذا لم تستجب هذه التطبيقات التي تقوم بعملية التسجيل لطلب الشركة الأميركية، فإن "أبل" ستقوم بحظرها في متجر "أب ستور"، لكن خبراء تقنيين تساءلوا حول سبب هذا التأخر، لأن الشركة لم تتحرك إلا بعدما أحدث الخبر ضجة واسعة.

وتقول "أبل" إن سياسة الخصوصية التي تفرضها على التطبيقات تستوجب أن تخبر هذه الأخيرة من يقومون تنزيلها بكل ما ستقوم به في أجهزتهم والبيانات التي ستصل إليها.

وذكر موقعان إخباريان متخصصان في التكنولوجيا، الخميس، أن بعض التطبيقات التي تعمل في هواتف آيفون "تتجسس عليها".

وأوضح "techcrunch"و theappanalyst، أن تطبيقات عديدة ذهبت بعيدا في مجال جمع المعلومات، ووصل الأمر إلى حد رصد كل الأنشطة التي تظهر على شاشة الهاتف، من دون إبلاغ المستخدمين.

وتشمل التطبيقات وفق الموقعين: Air Canada ،Abercrombie & Fitch، Expedia.

ويقول الموقعان إن هذه التطبيقات تستخدم برنامجا تحليليا من شركة Glassbox، يظهر بالضبط ما يفعله المستخدمون على شاشتهم، مما يعني احتمال رصد معلومات حساسة مثل رقم بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم.

وأظهر مقطع فيديو كيف يتم رصد معلومات بطاقة الائتمان وكلمة مرور المستخدم عندما يدخلها على هاتفه، أثناء تشغيل واحد من هذه التطبيقات، علما أنها تستطيع فقط ممارسة " الأنشطة التجسسية" عند فتحها من قبل المستخدم.