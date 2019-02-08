النفط يهبط بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي

هبطت أسواق النفط اليوم متأثرة بمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا أعطت للخام بعض الدعم.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 40 سنتا يعادل 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة. وانخفض الخام 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 61.22 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومما ضغط على الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، المخاوف من تضرر آفاق النمو الاقتصادي العالمي من مخاوف بقاء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حل.